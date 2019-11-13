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Eski İngiliz subayının cenazesi için eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:08 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Alper KORKMAZ/İSTANBUL KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumuna geldi.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Alper KORKMAZ/İSTANBUL KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumuna geldi. Winber işlemlerin ardından buradan ayrılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği öğrenildi.
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber ve beraberindeki 3 kişi cenaze işlemleri için 08.30 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na geldi. Hedvig Christina Winber buradaki işlemlerin ardından özel bir araçla 09.40 sıralarında ayrılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

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