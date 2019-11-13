ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İÇİN EŞİ ADLİ TIP'A GELDİ-2

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - \u0130STANBUL(DHA) \nKARAK\u00d6Y'de ofisinin \u00f6n\u00fcnde \u00f6l\u00fc bulunan eski \u0130ngiliz istihbarat subay\u0131 James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze i\u015flemleri i\u00e7in e\u015fi, Adli T\u0131p Kurumu'na geldi. Kap\u0131y\u0131 k\u0131rarak i\u00e7eri girdiler!Ger\u00e7e\u011fi orada \u00f6\u011frendiler21 kez b\u0131\u00e7aklanan eski e\u015f: B\u0131\u00e7ak darbesi almayan noktam kalmad\u0131Hazin hikayede sevindirici geli\u015fme
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