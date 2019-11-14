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Eski İngiliz subayının ölümü: 14 kişinin ifadesi alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

  Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada toplam 14 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Buse PEHLİVAN- İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL, (DHA) Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada toplam 14 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre polis, Mesurier’in eşi Winber’den ofiste çalışan kişilerin isimlerini öğrenerek, cinayet büro amirliğine çağırıp, ifadelerini aldı. Bu çalışanlarla birlikte civarda bulunan bazı kişilerin de yer aldığı toplam 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Çiftin, Büyükada'daki evlerinde çalışan 2 kişinin de ifadeleri alındı.

EŞİ 4 GÜNDÜR EVE UĞRAMAMIŞ

Bu arada Mersurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Winber’in de 10 Kasım Pazar gününden beri Büyükada’da kaldıkları eve uğramadığı öğrenildi. İngiliz basınından gazetecilerin de dün Büyükada'ya gelerek evi görüntüledikleri bildirildi.

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