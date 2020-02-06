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Cameron'un koruması tabancasını uçak tuvaletinde unuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın yakın korumasının silahını uçak tuvaletinde unuttuğu ortaya çıktı.

Cameron'un koruması tabancasını uçak tuvaletinde unuttu

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın koruması, silahını ve eski Başbakan'ın pasaportunu önceki gün New York-Londra seferini yapan uçağın tuvaletinde unuttu.

Silahı ve pasaportu bulan yolcu, bunları 'dehşet içinde' İngiliz Havayolları personeline teslim etti.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın yakın koruma birimine mensup polise ait 9 milimetre çapındaki Glock 17 tipi silahın tuvalette bulunduğu, teşkilattan yapılan açıklamayla da doğrulanırken, unutkan memurun açığa alındığı kaydedildi.

Cameron, 2010-2016'da başbakanlık görevini yürütmüş, 23 Haziran 2016'da yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumunda Brexit kararı alınmasının ardından istifa etmişti.

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Cameron İngiltere Başbakanı tabanca uçak tuvaleti

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