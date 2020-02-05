HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski İngiltere Başbakanı Cameron'ın koruması, tabancasını uçak tuvaletinde unuttu

Eski İngiltere Başbakanı Cameron'ın koruması, tabancasını uçak tuvaletinde unuttu

05.02.2020 17:44 | Son Güncelleme

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın koruması uçakta silahını tuvalette unuttuğu için aktif görevden uzaklaştırıldı.

Eski İngiltere Başbakanı Cameron'ın koruması, tabancasını uçak tuvaletinde unuttu

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın koruması uçakta silahını tuvalette unuttuğu için aktif görevden uzaklaştırıldı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan polis memuru 3 Şubat'ta New York-Londra seferini yapan British Airways uçağında, silahın yanı sıra, kendi pasaportunu da unuttu. Korumanın unuttukları arasında Cameron'un pasaportu da var.

Silah ve pasaportları yolcu buldu

Dokuz milimetrelik Glock 17 marka tabanca, bir yolcu tarafından bulundu. Gazeteye göre bu yolcu, korku içinde silahı kabin görevlilerine teslim etti.

Londra Emniyet Müdürlüğü Scotland Yard'a bağlı Özel Koruma Birimi'nde görevli memurun "operasyonel" görevlerden alındığı açıklandı.

British Airways, Sivil Havacılık Kurumu kurallarının, korumaların uçağa silahla alınmasına izin verdiğini belirtti.

David Cameron, Temmuz 2016'ya kadar altı yıl süreyle başbakanlık yaptı. Cameron, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının çıktığı referandum sonuçlarının açıklanmasından sonra istifa etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor
Her yıl gripten binlerce kişi ölüyorken Koronavirüs neden panik yarattı?Her yıl gripten binlerce kişi ölüyorken Koronavirüs neden panik yarattı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a tepki

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Tavuk dönercilere operasyon! Görüntüler şoke etti

Tavuk dönercilere operasyon! Görüntüler şoke etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçakta doğum yaptı! Doktor o anları anlattı: Film gibiydi

Havada doğum! Doktor 'film gibiydi' dedi

Uçakta 'koronavirüs' şakasına gözaltı!

Uçakta 'koronavirüs' şakasına gözaltı!

Uçakta 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı

Uçakta yaptığı 'şaka' ortalığı karıştırdı! Gözaltına alındı

Her yıl gripten binlerce kişi ölüyorken Koronavirüs neden panik yarattı?

Her yıl gripten binlerce kişi ölüyorken Koronavirüs neden panik yarattı?

O eyalete ilk kez Türk köken bir emniyet müdürü!

O eyalete ilk kez Türk köken bir emniyet müdürü!

Koronavirüs aşısı için tarih verildi!

Koronavirüs aşısı için tarih verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.