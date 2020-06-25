Eski Intel mühendisi konuştu: Apple Intel'den yıllardır şikayetçiydi!

Apple'ın Apple Silicon kararının yankıları sürüyor. Yeni nesil Mac ve MacBook cihazlarda Apple Silicon işlemciler kullanacağını açıklayan Apple, böylece Intel işlemciler kullanmayı fiili olarak kesmişti. Bu durumun ardından Intel cephesi ise Apple ile ortaklığımızı sürdüreceğiz açıklamasında bulunarak, Apple'a destek vermişti. Ancak PCGamer'a konuşan eski bir Intel mühendisinin açıklamasına göre her şey bu kadar toz pembe değil.

APPLE INTEL'DEN ŞİKAYET ETTİ

Intel'de mühendis olarak çalışmış François Piednoel'e göre Apple Intel'den bir hayli şikayetçiydi. Mühendise göre her şey 2015'te Intel'in Skylake mimarisine sahip işlemciler tanıtmasıyla başladı. Skylake mimarisi ile türlü sorunlar yaşayan Apple, Intel'e defalarca kez şikayette bulundu. Peki Intel bu dönemde neler yaptı?

INTEL SKYLAKE'TAKİ SORUNLARI ÇÖZEMEDİ

François Piednoel'in iddialarına göre Intel sorunları çözemedi. Hiçbir iyileşme yaşanmadığını ve hatta durumun daha da kötüye gittiğini belirten Piednoel, sürecin Apple'ın sonunda kendi işlemcilerini tanıtmasıyla birlikte tamamlandığını ifade ediyor. Piednoel Apple'ın yeni kararını ise şöyle özetliyor; ''Apple Silicon, Apple için bir dönüm noktası.'' Bizce de Piednoel'in dedikleri her şeyi özetler nitelikte. Apple bu noktada ya çok başarılı olacak ya da diğer üreticilere tekrar geri dönecek.

