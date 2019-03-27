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Eski Interpol Başkanı Meng’e Komünist Parti’den ihraç

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

Eski Interpol Başkanı Meng Hongwei’in, yasaları ve parti disiplinini ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Çin Komünist Partisi’nden ihraç edildiği açıklandı.Çin Komünist Partisi’nin Merkezi Disiplin Soruşturma Komisyonu’nun açıklamasında, kamu güvenliği bakan yardımcılığı görevini de yürüten Meng’in “Görevini kötüye kullanmak ve ailesinin gösterişli yaşamını finanse etmek için kamu kaynaklarını harcamak” ile suçlandığı belirtildi.

Eski Interpol Başkanı Meng Hongwei’in, yasaları ve parti disiplinini ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Çin Komünist Partisi’nden ihraç edildiği açıklandı.
Çin Komünist Partisi’nin Merkezi Disiplin Soruşturma Komisyonu’nun açıklamasında, kamu güvenliği bakan yardımcılığı görevini de yürüten Meng’in “Görevini kötüye kullanmak ve ailesinin gösterişli yaşamını finanse etmek için kamu kaynaklarını harcamak” ile suçlandığı belirtildi. Meng’in söz konusu yasa dışı faaliyetleriyle edinilen tüm varlıklarına da hukuk doğrultusunda savcılarca el konulacağı bildirildi.
Interpol’ün ilk Çinli Başkanı olan 65 yaşındaki Meng’den en son 25 Eylül 2018’de haber alınmıştı. Çin’e gitmek üzere Fransa’nın Lyon kentindeki evinden ayrılan Meng, beş gün sonra eşi Grace Meng’e gönderdiği mesajda “Aramamı bekle” yazmış ve “Bıçak” emojisi kullanmıştı.
Eşinin kayıp durumda olduğunu 4 Ekim’de Fransız makamlarına bildiren Grace Meng, aldığı tehdit mesajlarının ardından polis koruması talep etmiş ve bu yıl başında Fransa’ya sığınma başvurusunda bulunmuştu.
Interpol, 6 Ekim’de Çin hükümetinden Meng ile ilgili bilgi istemiş, ÇKP Merkezi Disiplin Soruşturma Komisyonu da Meng’in yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

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