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Eski Interpol Başkanı Mıng rüşvet aldığını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 13:02 | Son Güncelleme

Interpol'ün eski Çinli Başkanı Mıng, mahkemede 2 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı itirafında bulundu

PEKİN (AA) - Çin'de, rüşvet almakla suçlanan Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Çinli Başkanı Mıng Hongvey, mahkemede, 2 milyon doları aşkın rüşvet aldığını kabul etti.

Çin'in Tiencin şehrinde devam eden mahkemede, Mıng'ın kendisine isnat edilen rüşvet suçlamalarını kabul ettiği ve işlediği suçtan ötürü pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Mahkemeden, Mıng'ın alacağı cezaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Mıng'ın itirafının verilecek cezayı azaltabileceği belirtiliyor.

Çin'de son yıllarda devlet görevlilerinin rüşvet suçlarına ağır cezalar veriliyor.

Mıng'ın, daha önce bulunduğu Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı ve Çin Sahil Güvenlik Direktörlüğü gibi görevlerinde yetkilerini kötüye kullandığı ifade ediliyor.

Öte yandan Çin devletini eşine karşı siyasi nedenlerle "sahte dava" açmakla suçlayan Mıng'ın eşi Grace'nin ise çocuğuyla Fransa'da kaldığı belirtildi.

Geçen yıl eylül sonunda Fransa'dan Çin'e geldiğinde kendisinden haber alınamayan ve 8 Ekim'de Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması altında olduğu açıklanan Mıng'ın "tamamen kendi iradesiyle rüşvet kabul ettiği ve yasaları ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu bildirilmişti.

Ayrıca açıklamada, Mıng'ın vakası, yolsuzluk suçundan 2015'te müebbet hapse mahkum edilen eski Kamu Güvenliği Bakanı Cou Yongkang ile ilişkilendirilerek, Cou'nun "zararlı etkisinin kökten kazınmasına" yönelik kararlılık vurgusu yapılmıştı.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'e Kasım 2016'da başkan seçilen Mıng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
çin eski Interpol Başkanı Mıng Hongvey rüşvet

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