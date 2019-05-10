Eski Interpol Başkanı Mıng'a rüşvet suçlaması

PEKİN (AA) - Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) Çinli eski başkanı Mıng Hongvey büyük miktarlarda rüşvet almakla suçlandı.

Çin Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Mıng'ın davası ülkenin Tiencin kentindeki bir mahkemede görüldü.

Mıng'ın, daha önce bulunduğu Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı ve Çin Sahil Güvenlik Direktörlüğü gibi görevlerinde yetkilerini kötüye kullandığı savunuldu. Eski Interpol Başkanı Mıng, diğer insanlardan büyük miktarda rüşvet kabul etmekle suçlandı. Tüm suçlamalar, Mıng'ın yüzüne karşı okundu.

Mahkemenin ne karar verdiğine veya ne zaman bir hükme varacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Geçen yıl eylül ayı sonunda Fransa'dan Çin'e geldiğinde kendisinden haber alınamayan ve 8 Ekim'de Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması altında olduğu açıklanan Mıng'ın "tamamen kendi iradesiyle rüşvet kabul ettiği ve yasaları ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu belirtilmişti.

Ayrıca, açıklamada, Mıng'ın vakası, yolsuzluk suçundan 2015'te müebbet hapse mahkum edilen eski Kamu Güvenliği Bakanı Cou Yongkang ile ilişkilendirilerek, Cou'un "zararlı etkisinin kökten kazınmasına" yönelik kararlılık vurgusu yapılmıştı.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'e Kasım 2016'da Başkanı seçilen Mıng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

