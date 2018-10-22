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Günlerce kayıp olan Interpol başkanının eşi itiraf etti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

Çin’de bulunduğu esnada gözaltına alınan ve ardından istifası açıklanan Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin eşi Grace Meng, eşinin güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, "Hayatta olduğundan emin değilim" dedi.

Günlerce kayıp olan Interpol başkanının eşi itiraf etti

Euronews'in haberine göre Uluslararası Polis Teşkilatı'nın Eski Çinli Başkanı Başkanı Meng Hongwei'nin günlerce haber alınamamasının ardından "Rüşvet alıp verme' şüphesiyle Çin'de sorguda olduğu bildirilmişti.

Grace Meng kocasından halen haber alamadığını ifade ederek, "Sanırım bu siyasi bir işkence. Hayatta olduğundan emin değilim" diye konuştu.

'ÇİNLİ YETKİLİLER BENİ FRANSA'DA TEHDİT EDİYOR'

Çocuklarıyla Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Meng, "Pekin yönetiminin muhaliflere karşı güç gösterisinde sınırının olmadığını" dile getirdi. Kendisinin de Fransa'da hedef alındığını ileri süren Meng'in eşi, "Zalimler, iğrençler. Güçlü olmak zorundayım ve diğer başkanların eşlerinin çocuklarının bizim gibi olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'de muhalif görülen birçok kişinin kaybolduğunu söyleyen Grace, "Kayıp kişilerin ülkedeki aileleri başlarına bir şey gelmesinden korktuğu için konuşmamayı tercih ettiklerini" belirtti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'nda görevli iken Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı da yapan Meng Hongwei'nin yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirilmişti.

Xi Jinping'den muhaliflere 'yolsuzluk' operasyonu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında yaklaşık 1,5 milyon yetkilinin cezalandırıldığı ifade ediliyor.

Ülkede Meng Hongwei'nin yanı sıra üst düzey yetkililer de gözaltında tutuluyor.

Eski Devlet Güvenlik Bakanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin daimi komitesi üyesi Zhou Yongkang rüşvet, görevi suistimal ve "ulusal sırları bilerek afişe etmek" iddialarından suçlu bulunarak 2014 yılında müebbet hapse mahkum edilmişti.

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çin Interpol Meng Hongwei Grace Meng

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