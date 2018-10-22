Günlerce kayıp olan Interpol başkanının eşi itiraf etti

Euronews'in haberine göre Uluslararası Polis Teşkilatı'nın Eski Çinli Başkanı Başkanı Meng Hongwei'nin günlerce haber alınamamasının ardından "Rüşvet alıp verme' şüphesiyle Çin'de sorguda olduğu bildirilmişti.

Grace Meng kocasından halen haber alamadığını ifade ederek, "Sanırım bu siyasi bir işkence. Hayatta olduğundan emin değilim" diye konuştu.

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Çocuklarıyla Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Meng, "Pekin yönetiminin muhaliflere karşı güç gösterisinde sınırının olmadığını" dile getirdi. Kendisinin de Fransa'da hedef alındığını ileri süren Meng'in eşi, "Zalimler, iğrençler. Güçlü olmak zorundayım ve diğer başkanların eşlerinin çocuklarının bizim gibi olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'de muhalif görülen birçok kişinin kaybolduğunu söyleyen Grace, "Kayıp kişilerin ülkedeki aileleri başlarına bir şey gelmesinden korktuğu için konuşmamayı tercih ettiklerini" belirtti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'nda görevli iken Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı da yapan Meng Hongwei'nin yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirilmişti.