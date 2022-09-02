Eski iPhone'lar için sürpriz güncelleme çıktı, kullanıcılara uyarı geldi: Hemen yükleyin

Apple'dan eski iPhone'lara güncelleme sürprizi! Apple, iOS güncellemeleri yayınlayarak iPhone modellerini güncel tutmaya çalışıyor. Şirket, böylece gittikçe vahşileşen güvenlik açıklarına karşı önlemler alıyor. Fakat Apple sadece en yeni cihazlarına değil, eski cihazlarına da güncelleme veriyor. Hatta iOS 15'e güncellenememiş eski cihazlara dahi. Son çıkan iOS 12.5.6 güncellemesi ise bunun tipik bir örneği.

ESKİ IPHONE'LAR İÇİN İOS 12.5.6 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI

Teknoloji devi Apple, iOS'un mevcut sürümünü ve iOS 15'i çalıştıramayan eski iPhone, iPod touch ve iPad modelleri için iOS 12.5.6 güncellemesini yayınladı. Güncelleme oldukça sürpriz oldu. Çünkü iOS 12.5.6 güncellemesini alan cihazlar arasında 2013'te çıkan iPhone 5s ve 2014'te çıkan iPhone 6 da bulunuyor. Bu cihazlar piyasaya çıkalı yıllar oldu.

IPHONE'UNUZU iOS 12.5.6'A HEMEN GÜNCELLEYİN!

iOS 12.5.6 güncellemesi, büyük bir güvenlik açığını kapatıyor. Bu nedenle eski bir cihazınız varsa hemen güncellemeniz tavsiye ediliyor. Güncellemeyi alan cihazlar ise şöyle sıralanıyor;

iPhone 5s

iPhone 6, iPhone 6 Plus

iPod touch 6

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iOS 12.5.6 GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

Güncelleme, Ayarlar uygulamasından "Genel"e tıklayıp "Yazılım Güncelleme" bölümüne giderek kablosuz olarak indirilebilir.

