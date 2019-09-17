HABER

Eski Irak Başbakanı Allavi'den İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 21:43 | Son Güncelleme

Eski Irak Başbakanı ve Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi: - "İran'a yönelik her türlü ambargoya ve bölgede savaş çıkmasına karşıyız"

İSTANBUL (AA) - Eski Irak Başbakanı ve Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, İran'a yönelik her türlü ambargoya karşı oldukları gibi hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale edilmesini de kabul etmediklerini belirtti.

Allavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik her türlü ambargoya ve bölgede savaş çıkmasına karşıyız." ifadesini kullandı.

Ülkelerin egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulunan Allavi, açıklamada "İran veya başka bir ülke tarafından hiçbir ülkenin iç işlerine yapılacak müdahaleyi kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Irak'ta 2004-2005 yıllarında geçici hükümetin başkanlığını yapan Allavi, 2014'te iktidara gelen Haydar el-İbadi hükümetinde de Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Irak'ta Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 21 milletvekili göndermişti.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
GÜNCELLEME - Adana'da cinayetGÜNCELLEME - Adana'da cinayet
Özbekistan ve Tacikistan’dan teröre karşı ortak askeri tatbikatÖzbekistan ve Tacikistan’dan teröre karşı ortak askeri tatbikat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Allavi ırak İRAN

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıra İstanbul'a geldi! Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler

Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.