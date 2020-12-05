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Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Molaverdi’ye hapis cezası

05.12.2020 18:04 | Son Güncelleme:
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Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Molaverdi’ye hapis cezası

İran Cumhurbaşkanlığının eski Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Shahindokht Molaverdi, ulusal güvenliği bozmak amacıyla gizli belgeleri paylaştığı ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Mahkemesi 15.

İran Cumhurbaşkanlığının eski Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Shahindokht Molaverdi, ulusal güvenliği bozmak amacıyla gizli belgeleri paylaştığı ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Mahkemesi 15. şubede görülen davada, İran’ın eski Kadın ve Aileden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shahindokht Molaverdi, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Molaverdi’nin gizli bilgi ve belgeleri diğer devlet yetkilileri ile ulusal güvenliği bozmak amacıyla paylaşımından dolayı 2 yıl ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet yürütmekten 6 ay hapse mahkum edildiği açıklandı.
Molaverdi İran medyasına yaptığı açıklamada, hakkındaki hapis cezasına itiraz edeceğini belirtti.

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