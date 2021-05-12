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Eski İran lideri Ahmedinejad yeniden cumhurbaşkanı adayı

12.05.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olduğu öğrenildi.

Eski İran lideri Ahmedinejad yeniden cumhurbaşkanı adayı

İran devlet televizyonu, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ajmedinejad'ın 18 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olduğunu açıkladı.

Ahmedinejad'ın, destekçileriyle birlikte adaylık formunu teslim ettiği belirtildi.

Ahmedinejad, 2017 yılındaki seçimlere katılımı İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından yasaklanmasına rağmen aday olmuştu, ancak adaylığı, Anayasa Koruma Konseyi tarafından veto edilmişti.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar, seçimlerden önce Anayasa Koruma Konseyi'nin denetiminden geçiyor.

Hamaney, Haziran seçimleri için 'kimsenin adaylığına karşı çıkmayacağını' açıklasa da, Anayasa Koruma Komitesi Ahmedinejad'ın adaylığını yine de reddedebilir.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dönem sınırlaması nedeniyle tekrar aday olamayacak.

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seçim İran

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