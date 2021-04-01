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Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

01.04.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da ayrıldığı iş yerine konuşmak için giden E.K., eski mesai arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.Olay Nilüfer 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki ünlü bir pizzacının önünde meydana geldi.

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Bursa’da ayrıldığı iş yerine konuşmak için giden E.K., eski mesai arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Olay Nilüfer 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki ünlü bir pizzacının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdi K., daha önce çalıştığı iş yerine konuşmak için gitti. Burada eski mesai arkadaşları E. K. ve A. S. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından A.S. cebinden çıkardığı bıçakla eski iş arkadaşı E.K.’yı bacağından yaraladı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, diğer çalışanların kavgayı ayırmak için müdahale ettikleri görüldü. İhbar üzerine olay yerinde giden polis ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. E.K.’nin hayatî tehlikesi bulunmazken, Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri şüpheli şahsı suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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