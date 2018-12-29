HABER

Eski iş arkadaşını evinin önünde öldüren şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, telefonda tartışıp, evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Fevzi Gürün'ü (34) bıçaklayarak öldüren Erkan Büyükdeğirmenci, tutuklandı.

Eski iş arkadaşını evinin önünde öldüren şüpheli tutuklandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, telefonda tartışıp, evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Fevzi Gürün'ü (34) bıçaklayarak öldüren Erkan Büyükdeğirmenci, tutuklandı.
Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan Fevzi Gürün ile daha önce birlikte çalıştığı Erkan Büyükdeğirmenci dün gece telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Gürün'ün Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'ndeki evinin önü için randevulaşan ikili, buluştuklarında da tartışmayı sürdürdü. Bu sırada Büyükdeğirmenci, Gürün'ü kalbinden, ayağından ve göğüs bölgesinden olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Olay sonrası Büyükdeğirmenci kaçarken, Gürün ise çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Büyükdeğirmenci'yi kaçtığı Isparta'da yakaladı. Gözaltına alınan Erkan Büyükdeğirmenci, sorgulanmak üzere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Büyükdeğirmenci, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fevzi Gürün'ün cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak şehir mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Eski iş arkadaşını evinin önünde öldüren şüpheli tutuklandıEski iş arkadaşını evinin önünde öldüren şüpheli tutuklandıEski iş arkadaşını evinin önünde öldüren şüpheli tutuklandı

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Emekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüşEmekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş
Çocuk oyunları Maltepe’de yılı kapatıyorÇocuk oyunları Maltepe’de yılı kapatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil viyadükten düştü

Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

Eğlence mekanındaki hesap kavgası cinayetle bitti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

79 yaşındaki yatalak hastanın rapor dramı! Ailesi isyan etti

Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüş

Anne cinayetini kalp ilacı çözdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.