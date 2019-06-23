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Eski iş arkadaşıyla tartıştı, işten çıkarıldığı otele gelerek tüfekle ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 00:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, eski iş arkadaşlarıyla tartışan kişi, bir süre önce işten çıkarıldığı otele gelerek pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, o anda oteldeki düğüne gelen davetliler ise büyük korku yaşadı.

Eski iş arkadaşıyla tartıştı, işten çıkarıldığı otele gelerek tüfekle ateş açtı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eski iş arkadaşlarıyla tartışan kişi, bir süre önce işten çıkarıldığı otele gelerek pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, o anda oteldeki düğüne gelen davetliler ise büyük korku yaşadı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin teknik servisinde çalışan adı öğrenilemeyen kişi, geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen nedenle işten çıkarıldı. İşten çıkarılan kişi, aynı otelde çalışan B.B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otele gelen şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfekle otelin içerisinde çevreye rastgele ateş açtı. Otel çalışanları ve müşteriler korkuyla kaçarken, durum polise bildirildi. Aynı anlarda otelde gerçekleşecek düğüne gelenler ise neye uğradıklarını şaşırdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otele gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfek bulunan kişiyi etkisiz hale getirdi. Polise teslim olmaya direnen şüpheli, gözaltına alınarak otelin yanında bulunan polis merkezine götürülürken, olayda kullanılan tüfeğe ise el konuldu. Polis ekipleri olayın yaşandığı otelde inceleme yaptı. Kavgaya karışan B.B. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Eski iş arkadaşıyla tartıştı, işten çıkarıldığı otele gelerek tüfekle ateş açtıEski iş arkadaşıyla tartıştı, işten çıkarıldığı otele gelerek tüfekle ateş açtıEski iş arkadaşıyla tartıştı, işten çıkarıldığı otele gelerek tüfekle ateş açtı

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