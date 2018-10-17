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Eski İslamabad Kara Ataşesi Süren'e hapis talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:46 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında albay rütbesiyle İslamabad'da Kara Ataşesi olan Ahsen Süren'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında albay rütbesiyle İslamabad Kara Ataşesi olan Ahsen Süren'in "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Süren ve avukatı ile yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki celse istenilen bazı belgelerin geldiğini belirterek, bu evrakları okudu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Şimşek, yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak, yerine gelmeyen ara kararın dosyaya yenilik katmayacağından vazgeçilmesini istedi.

Heyetin talebi kabulünün ardından Savcı Şimşek, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Şimşek, sanık Süren'in isminin "Genelkurmay çatı davası" sanıklarından Cemil Turhan'ın bilgisayarından çıkan CD'deki "Cumhurbaşkanı Yaver Aday Listesi"nde yer alması ve FETÖ soruşturmalarında işlem gören bazı eski askerlerden yüksek sicil notları almasının örgüt üyeliğinin somut delili olduğunu belirtti.

Süren'in, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden İsmet Aksoy ile de HTS kaydının bulunduğunu ifade eden Savcı Şimşek, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, Süren'in üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna ilişkin yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Çolak, Süren'in tutukluluk halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, Süren'in, İslamabad Büyükelçiliğindeki diğer görevlilerle bulunduğu sırada, darbe teşebbüsü konusunda, "Anayasanın ilgili maddesi gereğince silahlı kuvvetlerin bu yönde yetkisi olduğunu, şu an bu yetkiyi kullandığını, kendisine mesaj atıldığını, bu mesajda darbe yaptığını, kolluk yetkisinin kendisine geçtiğini, sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağına" ilişkin sözler söylediği ve şehitler konusunda "Onlar askere direnç gösteren unsurlar. Polis silah kullanırsa askerimizin de kullanması doğal." ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Süren'in, aynı gece Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Binbaşı Ahmet Yıldız tarafından WhatsApp'tan gönderilen "TSK'nın yönetime el koyduğunu derhal tüm Pakistan yetkililerine duyurun." mesajı üzerine Pakistan Genelkurmay Karargahındaki protokol subayına yerel saatle 01.53'te bildirimde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ahsen Süren'in isminin, darbe girişiminin "çatı davası" sanıklarından Cemil Turhan'ın bilgisayarından çıkan CD'deki "Cumhurbaşkanı Yaver Aday Listesi"nde yer aldığı kaydedilen iddianamede, daha önce FETÖ/PDY'de yer aldığı bildirilen gizli tanık "Abdullah"ın ise Harp Okulunda birlikte eğitim gördüğü Süren'i "FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğunu" düşündüğü devre arkadaşları arasında saydığına da yer veriliyor.

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Ahsen Süren Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Şimşek FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak

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