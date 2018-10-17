Eski İslamabad Kara Ataşesi Süren'e hapis talebi

Şimşek, sanık Süren'in isminin "Genelkurmay çatı davası" sanıklarından Cemil Turhan'ın bilgisayarından çıkan CD'deki "Cumhurbaşkanı Yaver Aday Listesi"nde yer alması ve FETÖ soruşturmalarında işlem gören bazı eski askerlerden yüksek sicil notları almasının örgüt üyeliğinin somut delili olduğunu belirtti.

Süren'in, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden İsmet Aksoy ile de HTS kaydının bulunduğunu ifade eden Savcı Şimşek, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, Süren'in üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna ilişkin yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Çolak, Süren'in tutukluluk halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, Süren'in, İslamabad Büyükelçiliğindeki diğer görevlilerle bulunduğu sırada, darbe teşebbüsü konusunda, "Anayasanın ilgili maddesi gereğince silahlı kuvvetlerin bu yönde yetkisi olduğunu, şu an bu yetkiyi kullandığını, kendisine mesaj atıldığını, bu mesajda darbe yaptığını, kolluk yetkisinin kendisine geçtiğini, sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağına" ilişkin sözler söylediği ve şehitler konusunda "Onlar askere direnç gösteren unsurlar. Polis silah kullanırsa askerimizin de kullanması doğal." ifadelerini kullandığı belirtiliyor.