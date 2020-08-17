HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski İspanya Kralı Carlos’un BAE’de olduğu ortaya çıktı

Eski İspanya Kralı Carlos’un BAE’de olduğu ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 21:49 | Son Güncelleme

Eski İspanya Kralı Juan Carlos’un ülkeyi terk ettikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği ortaya çıktı.

Eski İspanya Kralı Carlos’un BAE’de olduğu ortaya çıktı

İspanya’da 1975-2014 yılları arasında 39 yıl boyunca devlet başkanı olan 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından ülkeyi terk etme kararı almıştı.

İspanya Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Carlos’un ülkeden ayrılma isteğine ilişkin mektubu oğlu Kral 6. Felipe’ye verdiği belirtilmiş, istenirse hakkındaki davada ifade verebileceğini bildirdiği aktarılmıştı. Carlos’un ülkeyi terk etmesinin ardından nerede olduğu açıklanmamıştı. İspanya medyasında eski kralın Dominik Cumhuriyeti ya da Portekiz'de olabileceği iddia edilmişti. İlerleyen günlerde ise Carlos’un Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile iyi ilişkileri olduğu ve Abu Dabi’de bir otele yerleştiği öne sürülmüştü. İspanya Kraliyet Hanedanı Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Carlos'un 3 Ağustos tarihinde BAE’ye gittiğini ve orada olduğunu aktardı.

Öte yandan İspanya Yüksek Mahkemesi, Haziran ayında Suudi Arabistan ile yapılan hızlı tren sözleşmesinde Carlos'un rolü ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Carlos'un tahtta olduğu yıllarda hızlı tren projesi için Suudi Arabistan'dan İsviçre bankalarına yatırılmak üzere 100 milyon dolar aldığı iddia edilmiş ve soruşturma açılmıştı. Carlos hakkında hem İspanya hem de İsviçre'de soruşturma devam ediyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
İran’ın Kum şehrinde koronavirüs vakaları 5 kat arttıİran’ın Kum şehrinde koronavirüs vakaları 5 kat arttı
Belarus’ta neler oluyor? Belarus seçimleri ile ortalık karıştı!Belarus’ta neler oluyor? Belarus seçimleri ile ortalık karıştı!

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Amber Heard'ün cami fotoğrafı tartışma yarattı
Amber Heard'ün cami fotoğrafı tartışma yarattı
HDP’den istifa edip AK Parti'ye geçtiler! Dikkat çeken sözler
HDP’den istifa edip AK Parti'ye geçtiler! Dikkat çeken sözler
İdlib'de Türk devriyesine saldırı
İdlib'de Türk devriyesine saldırı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Sokaklar boşaldı, plajlarda adım atacak yer kalmadı
Sokaklar boşaldı, plajlarda adım atacak yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Diğer Haberler

Kuzey Kore lideri Kim'in bu talimatı çok konuşulur!
Kuzey Kore lideri Kim'in bu talimatı çok konuşulur!
AB liderlerine 'Doğu Akdeniz' toplantısı çağrısı
AB liderlerine flaş 'Doğu Akdeniz' çağrısı!
İsrail savaş uçakları Almanya'da! Tarihte bir ilk
İsrail savaş uçakları Almanya'da! Tarihte bir ilk
İspanya'da koronavirüs vakalarında patlama! Korkutan açıklama
Ülke şokta! Koronavirüs vakalarında patlama
İran’ın Kum şehrinde koronavirüs vakaları 5 kat arttı
İran’ın Kum şehrinde koronavirüs vakaları 5 kat arttı
Almanya'daki görüntüler George Floyd’u hatırlattı!
Almanya'daki görüntüler George Floyd’u hatırlattı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.