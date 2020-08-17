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Eski İspanya Kralı Juan Carlos Birleşik Arap Emirlikleri'nde

17.08.2020 18:07 | Son Güncelleme

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ülkesini terk eden eski İspanya Kralı Juan Carlos’un Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu öğrenildi.

Eski İspanya Kralı Juan Carlos’un Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunduğu doğrulandı. İspanya Kraliyet Hanedanı Sözcüsü, 82 yaşındaki Juan Carlos'un 3 Ağustos tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gittiğini ve orada bulunduğunu açıkladı.

İspanyol gazetesi ABC seyahatinden kısa süre sonra Juan Carlos'un özel uçağıyla Abu Dabi’ye gittiğini yazmıştı. Haberde Carlos'un iniş yaptığı havalimanından bir helikopter ile alınarak lüks bir otele götürüldüğü belirtilmişti. ABC gazetesi "arkadaşı" Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Muhammed bin Zayid el Nahyan’ın Carlos’a güvenliğini sağlama sözü verdiğini yazmıştı. Ancak bu iddia Madrid'den şimdiye kadar doğrulanmamıştı. Birçok İspanyol gazetesinde de Carlos'un Dominik Cumhuriyeti ya da Portekiz’de bulunduğuna dair spekülasyonlar yapılmıştı.

82 yaşındaki Carlos, hakkındaki suçlamaların ardından oğlu İspanya Kralı 6'ncı Felipe'ye yazdığı mektupta ülkeyi terk etmek istediğini belirtmişti.

İspanya'da Yüksek Mahkeme, Suudi Arabistan'ın Mekke ile Medine kentlerini birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattı projesi ihalesinde Carlos'un yolsuzluğa karışmış olabileceği gerekçesiyle haziran ayında bir soruşturma başlattı. Carlos'un projeyle ilgili olarak 2008 yılında Suudi Kralı Abdullah'tan 100 milyon dolar rüşvet almış olabileceği üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili İsviçre'de başlatılan soruşturma da sürüyor.

Carlos oğluna yazdığı mektupta "geçmişteki bazı olayların kamusal sonuçlarından" ötürü zora sokmamak için ülkeyi terk ettiğini belirtmişti. Avukatı da eski kralın soruşturma makamlarına ifade vermeyi sürdüreceğini açıklamıştı.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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