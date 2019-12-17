Eski Isparta Devlet Hastanesi binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra 2 yıldır atıl kalan tarihi taş binanın, fuhuş başta olmak üzere madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandığı iddia edildi.

Madde bağımlılarının barındığı mekan haline gelen binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği görüldü. İçeride bulunan ve hala kullanabilir durumda bulunan birçok eşya ile tıbbi malzeme talan edildi. Binlerce hastanın özel bilgilerinin saklandığı arşiv bile hala binada duruyor.

"ADAMI KESSELER KİMSENİN HABERİ OLMAYACAK"

Hastanenin bulunduğu Doğancı Mahallesi muhtarı Ali Divarcı, eski hastane binasının boşaltılmasının ardından diğer binaların yıkıldığını bu binanın ise yıkılmaması yönünde karar alındığını belirtti.

Boş kalan binanın uyuşturucu madde bağımlıları ve fuhuş yapanların mekanı haline geldiğini belirten Divarcı, "Daha düne kadar ön kapısı bile açıktı. İsteyen rahatça girip çıkabilecek durumdaydı. Hal böyle olunca buraya o kişiler dadanmış. İçeride manzara berbat" dedi.

Taş binanın ve 62 bin 500 metrekarelik alanın Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin kullanımına tahsis edildiğini kaydeden Divarcı, "Haber vermemiz üzerine bugün bir yetkili gelerek ön kapıyı kilitledi ve en kısa zamanda binanın çevresinin telle kapatılacağı bilgisini verdi. Aşağıda adam kesseler kimsenin haberi olmayacak, günlerce cenazesini kimse bulamaz" diye konuştu.