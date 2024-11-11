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  4. Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten Gazze itirafı! "Yok ettik..."

Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten Gazze itirafı! "Yok ettik..."

11.11.2024 23:12
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, 7. Paris Barış Forumu'nda itiraf niteliğinde bir açıklamada bulundu. 8 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail saldırılarıyla adeta insanlık dramının yaşandığı Gazze Şeridi için Olmert, "Gazze'yi yok ettik" ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten Gazze itirafı! "Yok ettik..."

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 7. Paris Barış Forumu'nda "İsrail-Filistin: 2 devlet için bir plan ve barış için bir plan" başlıklı oturum yapıldı. Oturumda konuşan Olmert, 2008'de teklif ettiği iki devletli çözümün Orta Doğu'yu ve bu bölgedeki milyonlarca insanın hayatını tamamen değiştirmiş olabileceğini savundu.

olmert

"SAVAŞ KAÇINILMAZDI"

Olmert, "7 Ekim olayları unutulmaz ve affedilemez ve onu tetikleyen koşullar göz önüne alındığında savaş kaçınılmazdı. Bunu çok daha önce de söyledim, bence savaş durmalıydı." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'Yİ YOK ETTİK"

"Hamas'ın askeri kapasitesini yok ettik." diyen Olmert, Gazze'de masum Filistinli sivillerin de öldüğünü belirtti.

Olmert, "Gazze'yi yok ettik. Terörist olmayan, teröre katkı sağlamayan Gazze'deki 2 milyon vatandaşın hayatı üzerindeki etkisi korkunç." diye konuştu.

"GAZZE'DEN ÇEKİLMELİYİZ"

Olmert, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, esirleri kurtarması ve İsrail'de hapishanelerdeki Filistinli tutsakları serbest bırakması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gazze'den çekilmeliyiz ve başka bir gücün Gazze'ye girmesine izin vermeliyiz, bu gücün görevi Hizbullah'ın veya başka terör gruplarının İsrail devletine yönelik saldırılarını önlemek olmalı. Tabii ki Filistinliler, komiserler tarafından yönetilen yeni bir yönetim oluşturmalı. Bu yönetim, uluslararası toplum ve İsrail'in yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa etmek için Gazze'deki durumu yönetecek. Böylece, bugün bulunduğumuz noktadan tamamen farklı bir yaklaşıma doğru ilerlememizi sağlayacak."

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Gazze
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