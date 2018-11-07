Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Hüseyin Avni Mutlu, yargılandığı İstanbul 30'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ 'mülkiye' yapılanmasına yönelik davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezayı onadı. İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezasının kesinleşmesinin ardından avukatıyla Edirne Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanan Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine konuldu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü’nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da bulunduğu 11 vali ve kaymakam hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Şubat 2018 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.
Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürtez Balcı, Eski Rize ve Çorum valisi Nurullah Çakır, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ı ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.
Mahkeme, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır’ı, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırırken, eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan’ı 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Sanıklar Feyzullah Özcan, Haluk Nadir, Yılmaz Kurt hakkında ise beraat kararı verdi.
Öte yandan Hüseyin Avni Mutlu hükmün açıklanmasıyla birlikte tahliye edilmişti.
AA/DHA
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