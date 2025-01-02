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  4. Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

02.01.2025 11:38
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Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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"ANKARA'DA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINMIŞTIR

Yapılan açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

ESKİ İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANI SABRİ UZUN KİMDİR?

Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. 1978 yılında emniyetteki görevine başladı ve 2013 yılına kadar sürdürdü. 40 yıllık mesleki kariyerinde Türkiye'de meydana gelen istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol üstlendi. Gündeme oturan birçok olayı içinde barındıran ''İn'' adında kitabı bulunan Uzun, kitabında 28 Şubat süresince tanık olduğu olayları kaleme aldı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara istihbarat emniyet genel müdürlüğü
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