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Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun hakkında tutuklama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sabri Uzun, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınan Uzun, emniyetteki işlemlerin ardından polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Savcılık Uzun'u tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

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Sabri Uzun tutuklama talebi

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