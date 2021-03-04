Eski istihbaratçı Aktepe’ye FETÖ’den verilen hapis cezası onandı

Yargıtay, FETÖ’den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe’ye "silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen Basri Aktepe hakkında dava açmıştı. Davaya bakan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2019’daki karar duruşmasında Aktepe’ye “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 12 yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Aktepe, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek istinafa başvurdu. İtirazı değerlendiren istinaf, yerel mahkemenin verdiği kararı hukuka uygun buldu. İstinaf kararına itiraz edilmesi üzerine de dosya Yargıtay’a geldi. Dosyaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Aktepe’ye verilen hapis cezasını onadı.

Yargıtay kararında, “Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanık ve müdafiinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir" denildi.

