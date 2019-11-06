Eski istihbaratçı Aktepe’ye FETÖ’den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası alan MOBESE’nin "B"si olarak bilinen eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçede, Aktepe’nin kurulmasında büyük pay sahibi olduğu MOBESE sistemi ile yasa dışı dinleme, takip ve sahte kaset kumpaslarıyla devlet kurumlarında, siyasi parti, dernek, vakıf, özel şirket ve kuruluşlarda örgütün kadrolaşmasının sağlandığının anlaşıldığı belirtildi.

Milli İstihbarat Teşklatı’nda (MİT) görev yapan Basri Aktepe, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevinden ihraç edilmişti. MOBESE sistemini kuran ekipte yer alan ve "B"ye ismini veren Aktepe hakkında FETÖ üyeliği suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, 27 Eylül’deki karar duruşmasında Aktepe’ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Aktepe hakkında verilen hükmün gerekçesini yazdı. Gerekçeli kararda FETÖ’nün TSK, emniyet ve MİT gibi önemli kurumlara sızdığı, bu kapsamda Aktepe’nin de örgüt tarafından kritik görevlere getirildiği anlatıldı. Aktepe’nin MİT’ten sorumlu "abi"ler arasında yer alan Atilla Öztürk ve FETÖ’nün darbe girişimini yöneten sivil imamlarından olduğu belirtilen Harun Biniş ile telefon irtibatının bulunduğu belirtildi.