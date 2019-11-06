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Eski istihbaratçı Aktepe’ye FETÖ’den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 15:14 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası alan MOBESE’nin "B"si olarak bilinen eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası alan MOBESE’nin "B"si olarak bilinen eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçede, Aktepe’nin kurulmasında büyük pay sahibi olduğu MOBESE sistemi ile yasa dışı dinleme, takip ve sahte kaset kumpaslarıyla devlet kurumlarında, siyasi parti, dernek, vakıf, özel şirket ve kuruluşlarda örgütün kadrolaşmasının sağlandığının anlaşıldığı belirtildi.
Milli İstihbarat Teşklatı’nda (MİT) görev yapan Basri Aktepe, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevinden ihraç edilmişti. MOBESE sistemini kuran ekipte yer alan ve "B"ye ismini veren Aktepe hakkında FETÖ üyeliği suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, 27 Eylül’deki karar duruşmasında Aktepe’ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Aktepe hakkında verilen hükmün gerekçesini yazdı. Gerekçeli kararda FETÖ’nün TSK, emniyet ve MİT gibi önemli kurumlara sızdığı, bu kapsamda Aktepe’nin de örgüt tarafından kritik görevlere getirildiği anlatıldı. Aktepe’nin MİT’ten sorumlu "abi"ler arasında yer alan Atilla Öztürk ve FETÖ’nün darbe girişimini yöneten sivil imamlarından olduğu belirtilen Harun Biniş ile telefon irtibatının bulunduğu belirtildi.

"FETÖ’nün TİB’i ele geçirmesinde önemli pay sahibi"
Kararda, Aktepe’nin örgütün "altın nesil" olarak adlandırdığı kişiler arasında bulunduğuna dikkat çekilirken, örgütün Aktepe’nin eğitimine özel olarak ilgi gösterdiği ifade edildi. Bu kapsamda Aktepe’nin ABD’ye giderek FBI’dan teknik takip ve dinleme konusunda eğitim alan ekibin içinde bulunduğu anlatıldı. Kararda, Aktepe’nin MİT ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki (TİB) teknik birimlere özel olarak getirildiği ve FETÖ’nün TİB’i ele geçirmesinde önemli pay sahibi olduğu vurgulandı.
MOBESE sistemine değinilen kararda, FETÖ’nün sistemi yasa dışı eylemlerde kullandığı vurgulanarak, "Sanığın kurulmasında büyük pay sahibi olduğu MOBESE sistemi ile yasa dışı dinleme, takip ve sahte kaset kumpaslarıyla devlet kurumlarında, siyasi parti, dernek, vakıf, özel şirket ve kuruluşlarda örgütün kadrolaşmasının sağlandığı anlaşılmıştır" denildi.

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