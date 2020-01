Eski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası

Altaylı'nın eski CIA çalışanı Duane Clarridge'in ile fotoğraflarının bulunduğu, söz konusu karenin 23 Şubat 2016'da çekildiği bildirildi.

Enver Altaylı'nın oluşturduğu bir mail içeriğine yer verilen iddianamede, "(Dear Mike, biz simdi Türkiye'de güvenilmez, çoğulcu demokratik sisteme, hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne düşman bir diktatör tarafından yönetiliyoruz) ile başlayarak muhatabına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşman ve diktatör olarak tanıtmakta olduğunun görüldüğü, metin içinde ülkemizde 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe teşebbüsün ardından gözaltına alınan veya tutuklanan örgüt üyelerinden 'masum insanlar' diye bahsettiği, tasfiye edilen darbeci askerlerden 'milli ordu' olarak bahsedildiği ve yok edildiğinin belirtildiği anlaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

Altaylı'nın cep telefonunda, "Dear Mr. General Flynn. I know that your time is..." kelimeleriyle başlayan 3 Ekim 2016'da oluşturulan e-posta taslağı bulunduğu anlatıldı.

Taslakta ABD başkanlık seçimlerinin bütün dünya için önemli olduğuna değinen Altaylı, şunları yazdı: