Eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkındaki FETÖ davası

Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) devredilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan eski istihbaratçı Basri Aktepe'nin, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu" gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aktepe ve avukatı katıldı.

Aktepe ve avukatına, cumhuriyet savcısının önceki celse açıkladığı ve sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ettiği esas hakkındaki görüşüne karşı son savunmaları soruldu.

Sanık avukatı, dava kapsamında baro tarafından dün görevlendirildiğini, dosyayı inceleyemediğini ve müvekkiliyle görüşemediğini belirterek, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Aktepe de avukatının değişmesi ve dosya kapsamındaki belgelere ulaşamaması nedeniyle savunmasını hazırlayamadığını anlattı ve süre talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Aktepe ve avukatına savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini ve sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.