HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

22.12.2020 19:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski istihbaratçılar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner’in tutukluluğunun devamına karar verildi.Ankara 16.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski istihbaratçılar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner’in tutukluluğunun devamına karar verildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Enver Altaylı ve Mehmet Barıner, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Alman Büyükelçiliği yetkililer ile sanık yakınları da duruşmayı takip etti. Mahkeme başkanı, bir önceki celse alınan ara kararları okudu. Ardından sanıklar ve avukatlarına söz verildi. Altaylı’nın avukatı, sanık Chamatzoglou’na, iddianamede yer alan Altaylı hakkındaki beyanlarını sordu. Sanık Chamatzoglou, bu soruya “Ali Serhat Ilıcak, benim müşterimdir. Bazen birlikte oturur yemek yeriz. Bir gün beni evine çağırdı. Oraya gittiğimde bana ‘benim çok yakın bir yazar arkadaşım var. Onu yurt dışına göndermemiz lazım’ dedi. Ben de ona ‘ne diyorsun ağabey? Saçmalama öyle şey mi olur?’ cevabını verdim. Ali Serhat Ilıcak, evden çıkacağım zaman ‘Enver Altaylı benim çok yakın arkadaşımdır, dava arkadaşımdır. Onu çıkartmamız lazım’ dedi. Olay bu şekildedir. Benim söz konusu sanıklarla bir bağım yok. Ne Enver Altaylı’yı ne de Mehmet Barıner’i tanımıyorum” şeklinde yanıt verdi.
Mahkeme heyeti, savcı mütalaasının ardından ara kararını açıkladı. Tutuklu sanık Altaylı ve Barıner’in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, davayı erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
17 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!17 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

22 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Son dakika! Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

Elektrik kesintisi listesi 23 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.