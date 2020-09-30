Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın yargılandığı dava ertelendi

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın da bulunduğu dört sanık hakkında açılan dava 30 Ekim’e ertelendi. Mahkeme, ara kararında Altaylı ile iki sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Enver Altaylı, Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz ve Mehmet Barıner ile sanık avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde Altaylı, savunmasını tamamladı. Suçlamaları reddeden Altaylı, masum olduğunu, kendisine iftira atıldığını savundu. Sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyen Altaylı, beraat talebinde bulundu. Diğer iki sanık ve avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Altaylı, Yılmaz ve Barıner’in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.

