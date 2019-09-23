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Eski istihbaratçıya FETÖ'den hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski MİT çalışanı Sadrettin Dönel "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski MİT çalışanı Sadrettin Dönel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Dönel ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Dönel, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Örgüt üyeliğinin yanı sıra "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmekle" suçlandığını hatırlatan Dönel, dava dosyasında bu iddiayı doğrulayacak herhangi bilginin bulunmadığını ifade etti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Dönel, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre, Dönel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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