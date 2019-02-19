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Eski İtalya Başbakanı Renzi'nin ailesine ev hapsi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 00:33 | Son Güncelleme

Eski İtalya Başbakanı, Senatör Matteo Renzi'nin babası ve annesi "sahte fatura ve hileli iflas" iddialarından ev hapsi cezası aldı - Senatör Matteo Renzi: - "İddianameyi okuyanlar, böyle saçma ve ölçüsüz bir ceza hiç görmediklerini bana garanti ediyorlar"

MADRİD (AA) - Siyasi kariyerine senatör olarak devam eden eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin babası ve annesi "sahte fatura ve hileli iflas" iddialarından ev hapsi cezası aldı.

İtalyan ajansı Ansa'nın haberinde, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında eski İtalya Başbakanı'nın babası Tiziano Renzi, annesi Laura Bovoli ve iş adamı Gian Franco Massone'nin ev hapsi cezası aldıkları bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Firenze Mahkemesi tarafından verilen karar sonrası Mali Polis'in, Renzi'nin ailesi ve iş adamı Massone'yi ev hapsinde tuttuğu kaydedildi.

İddiaya göre, Renzi'nin ailesi ve iş adamı Massone'nin yöneticisi olduğu üç kooperatif şirketinden iflas eden ikisinde "sahte fatura ve hileli iflas" tespit edildi.

İtalya'da 2014-2016 yılları arasında Başbakan olan ve 2018 yılından bu yana da Demokrat Partiden senatör olarak seçilen Renzi, ailesinin ev hapsine alınmasına tepki gösterdi.

Kitabının Torino'daki tanıtımını iptal ederek Firenze'ye giden Renzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İddianameyi okuyanlar, böyle saçma ve ölçüsüz bir ceza hiç görmediklerini bana garanti ediyorlar." ifadesini kullandı. "İtalyan adaletine çok güvenim var. Yasalar karşısında tüm vatandaşlar eşittir." diyen Renzi, en kısa zamanda davanın görülmesi için sabırsızlandığını vurguladı.

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