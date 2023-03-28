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Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

28.03.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İtalya Başbakanı ve halihazırda iktidarın küçük ortağı konumundaki Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin dün akşam Milano'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

İtalyan basınında çıkan haberlerde, 86 yaşındaki liderin dün akşam saatlerinde çektiği ağrılar sebebiyle Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırıldığı ve burada bazı tetkiklerin yapıldığı belirtildi.

Berlusconi'nin bugün ya da yarın taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi. Silvio Berlusconi, son olarak Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmıştı.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti. (AA)

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İtalya Silvio Berlusconi

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