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Eski İTO Başkanı Demirtaş’a yurt dışına çıkış yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 23:08 | Son Güncelleme

Eski İzmir Ticaret Odası (İTO) ve eski İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağıyla getirilerek serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Eski İzmir Ticaret Odası (İTO) ve eski İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu dönemdeki bazı işlemlerden dolayı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Eski İTO Başkanı Demirtaş’a yurt dışına çıkış yasağı

Eski İzmir Ticaret Odası (İTO) ve eski İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağıyla getirilerek serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eski İzmir Ticaret Odası (İTO) ve eski İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu dönemdeki bazı işlemlerden dolayı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından Ekrem Demirtaş, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Demirtaş, hakkında getirilen yurt dışı çıkış yasağının ardından serbest bırakıldı.

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