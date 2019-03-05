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Eski İYİ Parti Burdur İl Başkanı partisinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Eski İYİ Parti Burdur İl Başkanı partisinden istifa etti

Eski İYİ Parti Burdur İl Başkanı Osman Kurt, ülkesi ve ülküsü için partisinden istifa ettiğini bildirdi.

İYİ Parti Burdur Kurucu İl Başkanı olan Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanlığına istifa dilekçesi gönderdiğini belirtti.

Osman Kurt, dilekçesinde, "Yanlışların katlanarak devam etmesi, uyarılarımızı dikkate almayarak 31 Mart mahalli idareler seçimi öncesi teşkilat yapılanması konusunda il başkanımız yerine başka bir şehrin il başkanına danışılarak karar alınması, teşkilatlara güç vermek yerine kendine güç devşirilmeye çalışılması, çıktığımız bu yolu sizlerle yürünemez hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Kişisel menfaatleri uğruna mücadele veren hiç kimsenin önünde eğilmeyeceğini aktaran Kurt, "Bizler bu yola gördüğü haksızlıklar karşısında susmak, birilerinin gölgesinde siyaset yapmak için çıkmadık. Burdur'un ve Burdurlunun yanında olmak için yola çıktık. Ülkesi için değil, kendi hırsları için yola revan olanları, zaaflarıyla malul ihtiras mahkumlarını Allah'a havale ediyor, ülkem ve ülküm için İYİ Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Burdur İYİ parti Osman Kurt

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