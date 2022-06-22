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''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama yanlışlıkla cinsel içerikli film yönetmeni oldum''

22.06.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alt Erotik firmasının CEO'su ve yönetmeni olan Ivan isimli yetişkin film yönetmeni, nasıl 'yanlışlıkla' yetişkin film sektörüne giriş yaptığını anlattı. İstemeye istemeye başladığı sektörde şimdi büyük başarılar elde eden Ivan, hayallerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama yanlışlıkla cinsel içerikli film yönetmeni oldum''

Kendisini eski kafalı ve ihtiyatlı bir adam olarak tanımlayan Ivan, nasıl kendini yetişkin film sektöründe bulduğunu anlattı. Şu anda porno endüstrisindeki en iyi yönetmenlerden biri olan genç adam, 20 yıldır sektörde olmasına rağmen yetişkin film sektörüne asla girmek istemediğini söyledi.

DİKKAT ÇEKTİ

Sinematografi alanında lisans derecesi olan ve asıl hayali korku filmleri çekmek olan Ivan, bir televizyon programında yönetmen olarak çalıştığı bir dönemde bir yetişkin film yıldızının organize ettiği yerel bir güreş etkinliğine katıldı. Burada yaptığı çekimler çok beğenildi. Yaratıcı ve eğlenceli çekimleri ve doğru aydınlatma ve beyaz dengesi gibi basit şeyleri yapmak konusunda başarısı ile incelemecilerin dikkatini çekti.

YARDIM İSTEDİLER

Etkinliğin ardından yetişkin filmlerinin çekimi için Ivan'a başvurdular ancak istemedi çünkü bundan keyif almayacağını biliyordu. Bir süre sonra bir gün patronu kendisini arayıp cinsel içerikli film yönetmenlerinden birinin hasta olduğunu ve bir sahne çekmek için ondan yardım etmesini istediğini söyledi.

ŞİMDİ ÇOK BAŞARILI

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Şimdi sayısız ödülü bulunan ve ünlü bir yetişkin film yıldızı olan Misha Monata ile nişanlı olan Ivan, istemeye istemeye de olsa gergin bir şekilde yardım etmeyi kabul etti. Daha önceden tanıdığı iki çalışma arkadaşının da yardımıyla rahatlayan ve işin seksüel kısmına da alışan başarılı yönetmen, sonrasında sektörde büyük başarılar elde etti. Şimdi ise hayallerini gerçekleştirme yolunda korku filmi ve belgesel projelerine de vakit ayırıyor.


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Anahtar Kelimeler:
porno
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