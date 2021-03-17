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Eski kalem müdürü olan komşusunu öldüren şahsa 15 yıl hapis

17.03.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Eski kalem müdürü olan komşusunu öldüren şahsa 15 yıl hapis

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde komşusu eski özel kalem müdürünü öldüren şahsa, yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.Olay, 2019 yılında Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde komşusu eski özel kalem müdürünü öldüren şahsa, yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 2019 yılında Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başiskele Belediyesi eski özel kalem müdürü Barış Çalım ile komşusu Muharrem A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem A., yanındaki silahı çekerek ateş ettiği Barış Çalım’ı karnından yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Çalım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Muharrem A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. ’Kasten öldürme’ suçundan yargılanan Muharrem A.’nın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

“Amacım Barışı korkutmaktı”
Duruşma salonunda taraf avukatları ve sanık Muharrem A. hazır bulundu. Barış Çalım’ı öldürme amacının olmadığını söyleyen sanık Muharrem A., “Silahım doluydu. İsteseydim birden fazla ateş edebilirdim. Bir gün önce silahla atış talimi yaptım. Merminin silahın ağzında kaldığının farkında değildim. Amacım barışı korkutmaktı” dedi.

Haksız tahrik indirimi
Mahkeme heyeti, sanık Muharrem A.’nın haksız tahrik altında suçu işlediğini kanaat getirerek cezasında indirim uygulayarak 15 hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Eski kalem müdürü olan komşusunu öldüren şahsa 15 yıl hapis

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