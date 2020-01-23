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Eski Kaliforniya Vali adayı striptiz kulübünde ringe çıkacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Daha önce Kaliforniya Valiliğine adaylığıyla gündeme gelen eski porno yıldızı Mary Carey, şimdi de bir striptiz kulübünde düzenlenecek boks maçı için ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Eski Kaliforniya Vali adayı striptiz kulübünde ringe çıkacak!

TMZ'nin haberine göre, ABD'li eski porno yıldızı Mary Carey, artık eskisi kadar ünlü olmayan ünlü yıldızların boks eldivenlerini giyerek ringde mücadele ettikleri Celebrity Boxing şovu için kontrat imzaladı.

Ringdeki ilk mücadelesinin Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Carey'in rakibinin kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

39 yaşındaki sarışın yıldızın ilk boks müsabakası Miami'deki Booby Trap isimli bir striptiz kulübünde kurulacak ringde gerçekleşecek.

Carey daha önce de, Kaliforniya Eyaleti Valiliği'ne adaylığını koymasıyla gündeme gelmişti. Seçimi ABD'li ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger kazanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Kaliforniya yetişkin film yıldızı boks mary carey

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