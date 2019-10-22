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Eski kapı ve dolap kapaklarını sanat eserine dönüştürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Ergenç Çavuşoğlu ve Suzanna Güreşen, eski evlerden sökülen kapı ve dolap kapaklarını, ahşap oyma ve motiflerle sanat eserine dönüştürüyor. Kapılar 350-400 liradan alıcı buluyor.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Ergenç Çavuşoğlu ve Suzanna Güreşen, eski evlerden sökülen kapı ve dolap kapaklarını, ahşap oyma ve motiflerle sanat eserine dönüştürüyor. Kapılar 350-400 liradan alıcı buluyor.
Geçen yıl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde verilen ahşap oymacılığı kursuna katılan emekli ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu ile 17 yıl önce Şili’den gelen Suzanna Güreşen, Edremit’in Bostancı mahallesinde oluşturdukları atölyede, eski kapı ile dolap kapaklarını işlemeye başladı. Eski evlerden sökülen kapı ve dolap kapaklarını ahşap oyma ile şekillendirerek bazılarına kilim desenli boyama da yapıp değer kazandıran ikili, ürünlerini İstanbul, Muğla'nın Bodrum ilçesi ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gönderiyor. Resim ve ahşap oyma kurslarına katılan 63 yaşındaki 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ergenç Çavuşoğlu, "Daha önce Halk Eğitimi Merkezi'nde 5 yıl resim kursuna gittim. Ardından bir yıl ahşap oyma kursuna katıldım. Kendimi yetiştirdim. Şimdi burada eski binalardan sökülen kapılar ve dolap kapakları var. Bunlara ahşap oyma yapıyorum. Motifler çiziyorum. Kimisini kilim motifleri ile süslüyorum. Boyama yapıyorum. 4-5 tane kapıyı kullanıma sunmakla ormandan bir ağacı kurtarmış oluyoruz. Bizi mutlu eden de bu” dedi. 17 yıl önce Şili’den geldiğini anlatan 2 çocuk annesi Suzanna Güreşen de "Ben de Halk Eğitim Merkezi'nde ahşap oymacılığı kursuna katıldım. Bu iş sayesinde para kazanıyorum. Bunun için de çok mutluyum. Türkiye’yi de çok seviyorum" diye konuştu.

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