Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi

Gazeteci Saygı Öztürk, bir TV kanalında yaptığı açıklamada hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetli Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyşe hayatını kaybettiği iddia etti. Öztürk, Yalman'ın eşi ile kız kardeşinin ise karantinaya alındığını söyledi.

Aytaç Yalman, 16 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

Aytaç Yalman 29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürütmüştür.

1961-1976 yılları arasında T.S.K.nin çeşitli birliklerinde Tk.ve Bl.K.lıkları ile Kh.Sb. ve Kur.Bşk.lıkları görevlerinde bulunmuştur. 1976-1986 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, Ege Ordu ve K.T.B.K.K.lığında İstihbarat Başkanı, 50. Piyade Alay Komutanlığı, K.H.A., K.H.O. Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.