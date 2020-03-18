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Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 23:10 | Son Güncelleme

GazeteciSaygı Öztürk, 16 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede ölen emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi

Gazeteci Saygı Öztürk, bir TV kanalında yaptığı açıklamada hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetli Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyşe hayatını kaybettiği iddia etti. Öztürk, Yalman'ın eşi ile kız kardeşinin ise karantinaya alındığını söyledi.

Aytaç Yalman, 16 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

Aytaç Yalman 29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürütmüştür.

1961-1976 yılları arasında T.S.K.nin çeşitli birliklerinde Tk.ve Bl.K.lıkları ile Kh.Sb. ve Kur.Bşk.lıkları görevlerinde bulunmuştur. 1976-1986 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, Ege Ordu ve K.T.B.K.K.lığında İstihbarat Başkanı, 50. Piyade Alay Komutanlığı, K.H.A., K.H.O. Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek K.H.O.K.Yrd.lığına, 1987 yılında da 39.ncu Mknz.P.Tug.K.lığına atanmıştır. 1990- 1994 yılları arası Tümgeneral, K.K.Per.Başkanlığı, Piyade Okul Komutanlığı, Korgeneral rütbesine yükselerek K.K.Dent. ve Değ. Başkanlığı yapmıştır. 1995 – 1998 yılları arasında Adana’da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı’atanan Aytaç Yalman, 1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atanmıştır.

24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmiştir.

TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibidir.

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Eski Kara Kuvvetli Komutanı koronavirüs Aytaç Yalman Saygı Öztürk

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