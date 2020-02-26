Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal vefat etti

Solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 37'nci Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Köksal, bugün öğle namazı sonrasında İstanbul'da Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Ege Ordu ve 1. Ordu Komutanlıkları görevinde de bulunan Köksal, 26 Ağustos 1996'da atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1 Eylül 1997'de yaş haddinden emekliye ayrılmıştı.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANACAK



Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu. Yargıtay'dan henüz bir karar çıkmaması dolayısıyla, Köksal askeri tören ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA

