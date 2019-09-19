Eski karısı ve çocuklarını rehin alan koca tutuklandı

Samsun’da boşandığı karısını ve 2 çocuğunu silahla rehin alınca eve gelen polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen koca, hastanedeki tedavisi ve polis tarafından ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde 9 Eylül akşamı saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şahin Ö.(46), boşandığı eşi Özgecan Y.’nin (27) evine gitti. Bu arada eski eşi ve 7 yaşındaki oğlu ile 2 yaşındaki kızını silahla rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri kısa sürede olayın meydana geldiği 5. kattaki dairenin önüne geldi. Polis ekipleri evin içinde bir el silah sesi duymaları üzerine silahlarını çekerek eve girmeyi başardı ve elinde silah bulunan ve eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan Şahin Ö.’ye tabancayla ateş açarak bacağından yaralayıp etkisiz hale getirdi. Sağ dizinden ve sol elinden yaralanan Şahin Ö., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca, Şahin Ö.’nün üzerinde yapılan aramada ise 1 kutu mermi elde edildi. Şahin Ö.’nün daha önce tapuda memur olarak çalıştığı, eşini bıçakladığı, bu yüzden cezaevine girip çıktığı öğrenildi.