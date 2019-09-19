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Eski karısı ve çocuklarını rehin alan koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

Samsun’da boşandığı karısını ve 2 çocuğunu silahla rehin alınca eve gelen polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen koca, hastanedeki tedavisi ve polis tarafından ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde 9 Eylül akşamı saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şahin Ö.(46), boşandığı eşi Özgecan Y.’nin (27) evine gitti.

Eski karısı ve çocuklarını rehin alan koca tutuklandı

Samsun’da boşandığı karısını ve 2 çocuğunu silahla rehin alınca eve gelen polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen koca, hastanedeki tedavisi ve polis tarafından ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde 9 Eylül akşamı saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şahin Ö.(46), boşandığı eşi Özgecan Y.’nin (27) evine gitti. Bu arada eski eşi ve 7 yaşındaki oğlu ile 2 yaşındaki kızını silahla rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri kısa sürede olayın meydana geldiği 5. kattaki dairenin önüne geldi. Polis ekipleri evin içinde bir el silah sesi duymaları üzerine silahlarını çekerek eve girmeyi başardı ve elinde silah bulunan ve eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan Şahin Ö.’ye tabancayla ateş açarak bacağından yaralayıp etkisiz hale getirdi. Sağ dizinden ve sol elinden yaralanan Şahin Ö., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca, Şahin Ö.’nün üzerinde yapılan aramada ise 1 kutu mermi elde edildi. Şahin Ö.’nün daha önce tapuda memur olarak çalıştığı, eşini bıçakladığı, bu yüzden cezaevine girip çıktığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınan Şahin Ö. tedavisinin tamamlanmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Şahin Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Polis aracından güçlükle inen ve acı çektiği gözlenen Şahin Ö., koltuk değneği yardımıyla güçlükle yürüdü. Polislerin adliyeye götürürken gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna, "Savcım her şeyi bilecek" diyen Şahin Ö., "Neden yaptın?" sorusuna ise "Psikolojim tamamen bittiği için kendimi vurmaya kalktım. Polis memuru kendimi vurmamam için beni ayağımdan vurdu ki beni kurtardı. Keşke kafama sıksaydı. Polis kurtardı beni. Kendimi öldürecektim. Ben hayatımı polis memuruna borçluyum" ifadelerini kullandı.
Savcıya ifade veren Şahin Ö., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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