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ESKİ KARISINI 18 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN ZANLI NE PİŞMAN OLACAĞIM, 10 TRİLYON PARAMI YEDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

ESKİ KARISINI 18 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN ZANLI NE PİŞMAN OLACAĞIM, 10 TRİLYON PARAMI YEDİ BURSA'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38), 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Gündoğdu (45), adliyeye sevk edildi.

ESKİ KARISINI 18 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN ZANLI NE PİŞMAN OLACAĞIM, 10 TRİLYON PARAMI YEDİ BURSA'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38), 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Gündoğdu (45), adliyeye sevk edildi. Gündoğdu, basın mensuplarının Pişman mısınız sorusu üzerine, Ne pişman olacağım, 10 trilyon paramı yediler. Namus için yaptım dedi. Önceki gün, Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi, 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana gelen olayda, Hasan Gündoğdu, boşandığı eşi Özlem Meşeli'yi işe gitmek için evinden çıktığında takip etti. Gündoğdu ve Meşeli, sokakta tartışmaya başladı. Hasan Gündoğdu, üzerindeki bıçakla eski eşini 18 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Özlem Meşeli, yaşamını yitirdi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan Hasan Gündoğdu'yu, dün Çınarönü Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce tekstil işi yapan ve bir süre sonra işleri bozulunca iş yerini kapattığı öğrenilen Hasan Gündoğdu, polisteki ifadesinde, Özlem Meşeli'nin, erkek arkadaşı ile birlikte parasını yediğini, nispet yapar gibi de kendi oturduğu mahallede ev kiraladıklarını, bu yüzden tartışırken sinirlenip cinayeti işlediğini söyledi. Sorgusu ardından adliyeye sevk edilen Hasan Gündoğdu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, Pişman mısınız sorusu üzerine, Ne pişman olacağım, 10 trilyon paramı yediler. Namus için yaptım. diye cevap verdi. Görüntü dökümü ----------------------- -Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi SÜRE 0.30 BOYUT 50 MB Haber-Kamera- Berktuğ ÖNCÜ-Muammer İRTEMBURSA,(DHA)

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