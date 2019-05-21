Eski karısını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Denizli’de eski eşini çocuk parkında bıçaklayıp yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkezefendi ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 2017 yılında boşanan Yasemin G. (31) ile Özgür D. (40) arasında sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddialara göre Özgür D., eski eşi Yasemin G.’yi kalçasından bıçakladı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan eski koca Özgün D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

