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Eski karısını boğazını keserek öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 13:44 | Son Güncelleme

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde eski eşini boğazını keserek öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp cinayeti itiraf eden zanlı gözaltına alındı.Olay, Kundu ormanlık alanında gece saatlerinde meydana geldi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde eski eşini boğazını keserek öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp cinayeti itiraf eden zanlı gözaltına alındı.
Olay, Kundu ormanlık alanında gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Anıl K., eski eşi Neslihan Yılmaz’ı öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunup cinayeti itiraf etti. Ormanlık alana giden polis ve sağlık ekipleri Yılmaz’ın boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, Anıl K.’yı gözaltına aldı. Yılmaz’ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Otopsinin ardından Neslihan Yılmaz’ın cenazesi Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere morgdan alındı.
Şüphelinin polise verdiği ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuklarının velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

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