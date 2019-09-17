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Eski karısını iki çocuğunun gözleri önünde öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

İspanya’da bir kişi, eski eşi, eski kayınvalidesi ve baldızını 2 çocuğunun gözleri önünde öldürdü.İspanya’nın kuzeybatısında bulunan Valga’da kan donduran bir olay yaşandı.

İspanya’da bir kişi, eski eşi, eski kayınvalidesi ve baldızını 2 çocuğunun gözleri önünde öldürdü.
İspanya’nın kuzeybatısında bulunan Valga’da kan donduran bir olay yaşandı. José Luis Abet Lafuente (45), eski eşini, eski kayınvalidesini ve baldızını yaşları 4 ile 7 arasında değişen iki çocuğunun gözleri önünde katletti. Edinilen bilgilere göre Lafuente, 39 yaşındaki eski eşinin çocuklarını okula götürmek üzere aracıyla hareket etmesinden kısa bir süre sonra evlerinin önüne geldi. Aracın önünü kesen Lafuente çevreye ateş açmaya başladı. Eski eşinin aile bireylerini aramasının ardından Lafuente’nin eski kayınvalidesi ve baldızı kısa süre içinde olay yerine geldi. Eski eşini, eski kayınvalidesini ve baldızını çocuklarının gözü önünde öldüren Lafuente, polisi aradı. Lafuente’yi yakalayan polis silah ve mühimmata el koydu. Valga’da 3 günlük yas ilan edilmesine neden olan olayın ardından cinayete şahit olan çocuklar amcalarına teslim edildi.
Polis, çiftin geçen yıl boşandığını ancak daha önce herhangi bir tartışmalarının bulunmadığını açıkladı. Yerel medyada yer alan haberlerde ise Lafuente’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında eski eşini, çocuklarını kendisine göstermemekle suçladığı ifade edildi. Olaya şahit olan çiftin komşuları çok sayıda silah sesi duyduklarını ifade etti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olayı “korkunç” bir trajedi olarak tanımlayarak, “Kadın cinayetleri son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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