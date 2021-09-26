Eski karısının engelli babasını darp etti! Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşine de saldırmış

Olay, Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hisar Mahallesi'nde oturan engelli İbrahim K.'nin evine boşanan kızı Zeliha K.'nin eski kocası E.K. geldi. Bu esnada İbrahim K. ve aile fertleri ile E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli E.K., eski eşini, eski eşinin engelli babasını ve diğer aile fertlerini darp etti. Olay sonrası engelli İbrahim K.'nin yüzü gözü kanlar içinde kaldı.

MAHALLENİN ARAYA GİRMESİYLE DURDURULABİLDİ

Mahalle halkının araya girmesiyle kavga daha da büyümeden sona erdirilirken, mağdur İbrahim K. ve eşi Elmas K. ile kızı Zeliha K. olay sonrası jandarma karakoluna giderek kendilerini darp eden E.K.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İHA

