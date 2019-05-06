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Eski Katalan lider Puigdemont AP seçimlerine aday olabilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

Madrid mahkemesi, Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski lideri Carles Puigdemont’un 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olabileceğini açıkladı.Madrid mahkemesi seçim kurulu tarafından verilen kararı bozarak Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski lideri Carles Puigdemont’un 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olabileceğini açıkladı.

Madrid mahkemesi, Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski lideri Carles Puigdemont’un 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olabileceğini açıkladı.
Madrid mahkemesi seçim kurulu tarafından verilen kararı bozarak Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski lideri Carles Puigdemont’un 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olabileceğini açıkladı. Mahkeme sözcüsü, Puigdemont’un ve bölgesel hükümette olan Toni Comin ve Clara Ponsati’nin de seçimlere aday olabileceğini söyledi.
Ekim 2017’de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında Puigdemont ve birçok siyasetçi İspanya’dan ayrılmak durumunda kaldı.
Birçok Katalan siyasetçinin İspanya’da yargılanma süreci devam ediyor.

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