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Eski katibe FETÖ'den hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski seçmen kütük bürosu katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan, eski Şahinbey İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sinem Sakar ile avukatı katıldı.

Sanık Sakar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve cep telefonundan örgüte ait internet sitelerine giriş yaptığının belirlendiğini ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sakar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/DPY FETÖ/PDY davası Gaziantep

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